現在熱戦が繰り広げられている『FIVB パリ五輪予選／ワールドカップバレー2023』で日の丸を背負いパリ五輪出場を目指す、男子日本代表キャプテン・石川祐希選手、西田有志選手、高橋藍選手（※高＝はしごだか）が、10月1日放送のフジテレビ系アニメ『サザエさん』（後6：30）に出演することが決定した。【集合ショット】石川祐希＆堤礼実アナ、バボちゃんも登場で開幕前に勢い3人が出演するのは「頼もしき助っ人」というエピソ