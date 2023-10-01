ブライトンは9月30日に行われたプレミアリーグ第7節アストン・ヴィラ戦に1-6で大敗した。三笘薫はフル出場するも得点はなく、終盤にはイエローカードも受けている。『Sussex Express』は「前半は非常に静かで彼の攻撃は機能せず。先制点を奪われた場面では相手SBに裏をとられた。後半になると活性化。危険な走りを見せた後に倒された。いいヘディングもあったがゴールならず。タイトな角度から無駄なシュート。警告も受けた」とし