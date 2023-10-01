レアル・ソシエダの久保建英は、10月1日に行われたアスレティック・ビルバオとのバスクダービーで値千金のゴールを決めた。後半3分にチーム2点目となる得点シーンがこちら。その直後に見せたこんなゴールセレブレーションも話題になっている。Take's celebration. &#128566;&#128153;#LALIGAEASPORTS #RealSociedadAthletic pic.twitter.com/VpxkyiUwRn— LALIGA English (@LaLigaEN) September 30, 2023太もも裏を痛めたよう