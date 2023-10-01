なみなみと注がれたグラスを片手に、談笑するタモリ（78才）、江口洋介（55才）、そしてプロバスケットボール選手の渡邊雄太（28才）。これは、現在放送されている『本麒麟』のCMの様子だ。バスケW杯の熱狂も記憶に新しいが、なぜかそのCMを目にした人からは、「大谷さんありがとう!」の大合唱なのだという。【写真】愛車の真っ赤なポルシェに乗る大谷翔平当該CMは、今年8月21日に放送が始まった。印象的な真っ赤な背景に、ス