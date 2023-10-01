左太ももを痛めたふりをして…海外サッカーのスペインリーグ1部ラ・リーガ、レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英が30日（日本時間1日）、アスレチック・ビルバオ戦で今季5点目を決めた。直後には左太ももを痛めたふりをして、お尻を振るパフォーマンスを披露。海外でも「何だこりゃ」「このセレブレーション大好き」と話題になっている。1-0の後半3分。自陣からのロングフィードを左に展開し、攻め込むソシエダ。そして、左