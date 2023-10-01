27年前、アメリカの伝説的なラッパー、2Pacさんが何者かに銃撃され死亡した事件で、60歳の男が逮捕・起訴された。この事件は1996年、ラッパーの2Pacこと、トゥパック・シャクールさん(当時25)がラスベガスで車に乗っていたところ、隣の車から銃撃され死亡したもの。地元警察は9月29日、元ギャングのリーダー、ドゥエイン・デービス被告(60)を殺人の罪で逮捕・起訴したと発表した。事件は捜査が難航していたが、デービス被告が2018