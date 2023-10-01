アメリカ議会下院は10月1日から45日間の予算執行を可能にする「つなぎ予算」の案を可決しました。政府機関の閉鎖を回避するには9月30日中に上院での可決も必要で、瀬戸際の調整が続いています。アメリカ議会下院は30日、10月1日から45日間の予算執行を可能にする「つなぎ予算案」を与野党の賛成多数で可決しました。多数派の野党・共和党の下院議長が与党・民主党の協力を得るため方針転換し、与党側が求めていた160億ドル＝およそ