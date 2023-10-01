ゆりやんレトリィバァ（32）が9月30日までに自身のインスタグラムを更新。歌手AI（41）ラッパーAwich（36）らとの「Mステ」オフショットを公開した。ゆりやんはAwich「BadBitch美学Remix（feat.NENE，LANA，MaRI，AI＆YURIYANRETRIEVER）」に参加し、ラッパーデビューを果たした。29日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」3時間SPに登場。Awich、AI、NENE、MaRIとともに同楽曲の生歌唱を披露した