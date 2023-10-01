お腹を引き締めたい時「まずは腹筋運動！」という方は少なくないと思いますが、お腹を縮ませる腹筋運動よりも、お腹を伸ばす方が痩せ効果を得やすいと言われています。そこで習慣に採り入れたいのが、ヨガの定番ポーズ【木のポーズ】。一般的には立って行うポーズですが、体のバランスをキープするのが難しいので、今回は座ったまま行う軽減法をチェックしてみましょう。&#127804;お腹の凹ませ効果大。１日30秒【腹筋＆体幹を一気