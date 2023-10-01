テイクアウト・デリバリー専門店「早稲田駅前ANNEX店」。「イートイン利用は200m先の早稲田駅前店を利用してください」の案内を掲示（記者撮影）東京メトロ東西線の早稲田駅を出てすぐ。飲食店やコンビニが建ち並ぶ早稲田通り沿いにある5階建ての小さな建物に、大手飲食チェーンのマクドナルドが店舗を構えている。一見すると一般的なマクドナルド店。だが、店舗内をのぞくとテーブル席が設置されていない。店頭には「こちらはテイ