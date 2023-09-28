日本のサラリーマン、平均的な給与はどのくらいなのだろうか。国税庁のレポート「令和3年分 民間給与実態統計調査」によると、給与所得者のなかで正規社員の平均給与は508万円。非正規社員の平均給与は198万円である。「平均」というものは、ピラミッドの上にいる大きな数字が押し上げるものであるから、実際にはこの額より少ないという人も多いであろう。さらに言えば、税引き後の「手取り額」でいうともっと少なくなるはずだ。懸