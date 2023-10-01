静岡県沼津市で男性の遺体を自宅に放置した疑いで警察は9月30日、男を逮捕しました。 遺体は3週間以上、放置されたと見られています。 警察によりますと、死体遺棄の疑いで逮捕されたのは沼津市本郷町の無職の男（76）です。 男は2023年9月上旬ごろから9月30日までの間、自宅に70代の男性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。 男性の遺体は腐敗が進んでいて、身元まではわかっていません。 男の家の新聞受けに新聞がたま