9月30日の夜、静岡県熱海市で開かれていた海上花火大会で、花火玉が低空で爆発しました。近くにあったフェンスに穴が開きましたが、けがをしていた人はいませんでした。 消防や警察によりますと、9月30日午後8時50分ごろ、熱海市和田浜南町の防波堤にある海上花火大会の打ち上げ場で、打ち上げ花火1発が低空で打ちあがり、爆発しました。 爆発したのは直径およそ60cmの2尺玉です。 この爆発で近くあった金網フェンスに穴が開き