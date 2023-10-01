人気テレビアニメ『BLEACH』の最終章『BLEACH 千年血戦篇』の第3クール『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』が、2024年にテレビ東京系で放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル第2弾と第3クール告知PVが公開された。【動画】不気味すぎる…公開された『BLEACH』第3クールの新PVビジュアルは、ティザービジュアル第1弾の一護と対になる石田雨竜のイラストとなっている。『週刊少年ジャンプ』で2001年から2016年まで