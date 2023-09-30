30日午前7時ごろ、兵庫県宝塚市のマンションの敷地内で、女性が倒れて死亡しているのを近くの人が見つけ、110番通報した。宝塚署などによると、マンションに住む宝塚歌劇団員（25）で、自殺の可能性があるという。同署によるとマンション最上階の18階の通路に手提げかばんがあり、同所から転落したとみられる。かばんの所持品から女性の身元が判明した。衣服の乱れや争った形跡はなかったという。