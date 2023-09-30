中古車販売大手ビッグモーターによる自動車保険の保険金不正請求問題で、損害保険大手4社がビッグモーターからの保険金請求約5万3千件を自主調査したところ、3割超に当たる約1万7千件で不正の疑いがあることが30日、分かった。