元ＡＫＢ４８の大家志津香（３１）が２７日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」に出演。「痩せられない女のお悩み解決ＳＰ」に登場した。「人生最大が５月に７１キロになったんです」と告白した。当時のかなりふっくらした写真も紹介された。元々の体重を聞かれると「現役の時は５０キロ前後」と答え、上田晋也が「もう現役じゃないのか」と突っ込んで笑わせた。大家は「アイドル現役の時は」と笑い、「わたし食にあん