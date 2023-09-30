巨人の大勢投手（２４）がまさかの救援失敗だ。チームは３０日の中日戦（東京ドーム）に大黒柱の戸郷が先発し、７回８６球２安打６奪三振と完璧な内容。中５日での登板だったこともあり、１点リードの状態で７回の打席で代打を出された。だが、８回を任された２番手・大勢が誤算。先頭の鵜飼に初球を右前へ運ばれると、一死二塁で代打・大島に中前へ同点適時打を浴びた。自己最多タイの１３勝目が消えた戸郷はベンチで茫然
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