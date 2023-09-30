「バレーボール男子・Ｗ杯、日本代表３−２フィンランド代表」（３０日、代々木第一体育館）五輪切符がかかったパリ五輪予選大会が開幕した。２位以上が出場権を獲得。世界ランキング５位の日本は、同２８位のフィンランドと対戦し、フルセットの末３−２と勝利した。（ランキングは２９日時点）女子代表の古賀紗理那（ＮＥＣ）が現地で観戦。黄金のスティックバルーンを持ち、夫・西田有志（パナソニック）のユニホームを着