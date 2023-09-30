ウクライナ東部ハリコフ州クピャンスクで砲撃するロシア軍＝9月30日（タス＝共同）ロシア連邦政府は30日までに、国防費を今年の約1.7倍に増額する2024年予算案を連邦議会に提出した。ウクライナ侵攻が長期化する中、武器弾薬の増産に取り組むほか、兵員不足を埋めるための志願兵募集などの人件費がかさんでいるとみられる。ロシア通信などによると、29日に下院に提出された予算案では24年の歳出36兆6千億ルーブル（約55兆2千億
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