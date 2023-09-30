Screenshot: KRON 4 / YouTube まだなかったことに驚くわ〜。スピード違反すると監視カメラにパシャッと撮られて自動的に罰金のチケットが届くシステム。あれが、ついに21世紀のカリフォルニア州にも上陸する運びとなりました。導入を認める法案645が州議会で9月に可決されて知事がサイン。年明けから都市圏で試験運用して、2032年には州内全域にカメラが取り付けられます。試験運用の対象都
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