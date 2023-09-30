◇杭州アジア大会第8日（2023年9月30日中国・杭州）卓球女子ダブルスの張本美和（木下アカデミー）木原美悠（木下グループ）組が、世界最強ペアからの大金星でメダルを確定させた。準々決勝で世界選手権連覇中の孫穎莎・王曼碰（中国）組と激突。シングルスの世界ランク1位と3位が組んだ超強豪から、完全アウェーの中で第1ゲームは11―9で先取。第2ゲームは序盤はリードしたが逆転で落とした。第3ゲームは11―7で