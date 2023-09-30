ロイヤルズ戦に先発したロドンは0/3回6安打8失点で今季8敗目を喫した■ロイヤルズ 12ー5 ヤンキース（日本時間30日・カンザスシティ）ヤンキースのカルロス・ロドン投手が29日（日本時間30日）、敵地で行われたロイヤルズ戦に先発するも、1死も奪えず6安打8失点でKOされ、今季8敗目を喫した。2022年オフに6年1億6200万ドル（約241億9900万円）の大型契約を結びながら、今季は3勝8敗、防御率6.85と低迷。ファンからは「大金の無駄