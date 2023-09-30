自分が優位に立つために、やたらマウントを取る人っていますよね。やんわりかわしても根掘り葉掘り聞いてくるからこそ、どう接したらいいかわからなくなるでしょう。でもとある一言で、しつこいママ友をアッサリ撃退した人もいるようです。そこで今回は「失礼なママ友が大人しくなった理由」の中から1つ、「会社員じゃなくて医者なんです」と言ったエピソードをご紹介します。「会社員じゃなくて医者なんです」「近所にマウント好