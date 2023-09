【AFP=時事】ペルー文化省は28日、インカ(Inca)帝国時代の城塞(じょうさい)都市遺跡マチュピチュ(Machu Picchu)で石造物に浸食が起きているとして、遺跡の一部を閉鎖すると発表した。人気観光地として知られるマチュピチュには、1日に最大3800人が訪れる。入場が中止されるのは、劣化が激しい「太陽の神殿(Temple of the Sun)」と「コンドルの神殿(Temple of the Condor)」、聖なる石として知られる「インティワタ