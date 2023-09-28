中国・浙江省で撮影された映像。大量のEV＝電気自動車が放置されている。中国では電気自動車が急速に普及する一方で、「負の遺産」ともいえる「EV墓場」が問題となっている。■雑草に埋まる…電気自動車が大量放置ずらりと一面を埋めつくす膨大な数の白い車。車体の背丈まで雑草が生い茂り、埋まってしまっている車もある。よく見ると、電気自動車であることを表す緑色のナンバープレートが付けられている。今、中国で問題と