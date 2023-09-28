2011年ドラ3で巨人入団、2013年オフに人的補償で広島へ…3連覇に貢献広島は28日、一岡竜司投手が球団に引退を申し入れ、了承したと発表した。10月1日の阪神戦（マツダ）で引退セレモニーが実施される。一岡は2011年ドラフト3位で巨人に入団。2013年オフに巨人へFA移籍した大竹寛投手の人的補償で、広島に渡った。2017年に19ホールド、2018年に18ホールドをマークするなど、広島のリーグ3連覇に大きく貢献した。NPB通算289登