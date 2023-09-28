ウォルト・ディズニー・ジャパンは、動画配信サービス、ディズニープラスのプランを改定。魅力的なコンテンツが見放題はそのまま、同時視聴台数と最高音質、最高画質が異なるプランを選択可能になります。 ディズニープラス プラン改定 改定日：2023年11月1日 (水) 以降の新規加入から順次適用既存契約者は2023年12月6日 (水) 以降、請求日に準じて適用ドコモおよびJ:COM経由 (J:COM TV フレックス with Disney+を
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