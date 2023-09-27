米ノースカロライナ州の農場で、猛暑の中で作業をしていた出稼ぎのメキシコ人男性が死亡した/gofundme（ＣＮＮ）米南部ノースカロライナ州の農場で今月５日、３５度を超える猛暑の中で作業をしていた出稼ぎのメキシコ人男性が死亡した。州労働当局が調査に乗り出している。現場は州都ローリーから東へ約６５キロ離れたナッシュ郡の農場。地元の救急隊が、心停止か呼吸停止の患者がいるとの通報を受けて出動した。男性はその場で死