国連総会に出席していたロシアのラブロフ外相がウクライナが提案する停戦の和平案を「実現不可能だ」と一蹴し、戦闘を続ける姿勢を強調しました。ロシアラブロフ外相：「ゼレンスキー大統領の公式（和平案）は色々書かれているが、絶対に実現不可能である」ラブロフ外相は23日、国連本部での記者会見でウクライナとの「いかなる停戦の提案も検討しない」と強調しました。ウクライナが提案する和平案には、ロシア軍の完全
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