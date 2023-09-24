【AFP＝時事】地球近傍小惑星「ベンヌ（Bennu）」表面の試料を採取した米航空宇宙局（NASA）の無人探査機「オシリス・レックス（OSIRIS-Rex）」が24日、試料入りのカプセルを地球に投下する。カプセルは午前9時（日本時間25日午前0時）ごろ、米ユタ州北西部にある米軍の訓練場に落下する予定。オシリス・レックスは2016年に打ち上げられ、20年にベンヌに着地。石だらけの表面から約250グラムの試料を採取したとされる。地球に