〈顔はミドリで体はピンク、目は真っ黒の“エイリアンギャル”（23）が語る、壮絶だった幼少期「小3でパキスタンに1人で移住して…」〉から続くエイリアン・ルックを筆頭に、強烈なファッションとメイクで注目を集めているサニバニ（23）。【画像】顔はミドリで体はピンク、大胆な美ボディを披露するサニバニを見る最近ではテレビにも出演し、ますます知名度を上げつつある彼女に、日本のファッションに受けた衝撃、厳格だった
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. あふれるホタテ 現場悲痛な叫び
- 2. ももクロ元マネ死去 病名を公表
- 3. 研ナオコ 死神姿の衝撃コスプレ
- 4. 未婚アラサー 性体験で二極化か
- 5. 人類で一番可愛い22歳 指原絶賛
- 6. だらしない女性1位の行動に共感
- 7. 「迷惑系」を逮捕「黒人は罪か」
- 8. 日本脳炎発症 ことし初の感染例
- 9. アウディの査定1万 客がBMを提訴
- 10. 4年間の毎日すき家生活で激変
- 1. あふれるホタテ 現場悲痛な叫び
- 2. 「迷惑系」を逮捕「黒人は罪か」
- 3. だらしない女性1位の行動に共感
- 4. 日本脳炎発症 ことし初の感染例
- 5. アウディの査定1万 客がBMを提訴
- 6. 「段ボール授乳室」に批判相次ぐ
- 7. 軽トラ衝突で男性死亡 ハチ襲撃?
- 8. クラスのPW表 生徒が盗撮し不正
- 9. 「糖尿病」病名変更で検討へ
- 10. 税金の二重取り 国民の怒り爆発
- 1. 未婚アラサー 性体験で二極化か
- 2. 読売のジャニ巡る発言に議論噴出
- 3. 別人 東谷被告の保釈姿にSNS衝撃
- 4. 松野長官 迷惑系YouTuberを批判
- 5. 「良いスマホとはこういうもの」 スマ…
- 6. 売春婦と侮辱も…入国審査で怒り
- 7. 小学生以下の子どもの放置禁止 埼玉県…
- 8. 堀江氏 ジャニ相続税めぐり持論
- 9. 連立「政策協議と違う」＝玉木国民代表
- 10. 分身…首相が木原氏を重用する訳
- 1. Googleマップ誘導で転落死 提訴
- 2. 露VSウ 至近距離で戦車が交戦
- 3. 中国ファン 日本人選手に暴言
- 4. 北 首都周辺に「高圧電線」も
- 5. ウ 黒海艦隊司令部の攻撃に成功
- 6. 「怠け者選手権」1カ月突破続々
- 7. 韓国国民 大型連休はストレス?
- 8. 韓国サッカー女神 合成写真被害
- 9. 2100年には居住不能か 島の現在
- 10. 米 ウに長距離ミサイル供与へ
- 1. 「ゼッテリア」490円朝食に感動
- 2. 貯金できぬ人の家にあるもの2つ
- 3. 「海外行けない」円の価値に落胆
- 4. ふるさと納税 駆け込み需要発生
- 5. Amazon 食品や飲料が最大56%オフ
- 6. 「ストレスと無縁に」なった方法
- 7. 7000万キャンピングカーが争奪戦
- 8. とみ田「2000円の壁」超えた凄さ
- 9. 富裕層でも…老後破産に陥る背景
- 10. 海外展開 鳥貴族HDが社名変更へ
- 1. WEB反対署名「最多記録」を更新
- 2. Amazonセール開始 注目商品は?
- 3. Amazonプライム感謝祭 開催決定
- 4. Xのサークル機能 10月末で終了へ
- 5. Amazon 秋のデバイス祭で新製品
- 6. マスク氏の企業 違法な動物実験?
- 7. Amazonでチャンピオンが71%オフ
- 8. 法政大学と日本大学チームの作品が、国…
- 9. 新しい「Outlook for Windows」一般提…
- 10. 【開封】Apple Watch Series 9の緑のア…
- 1. 盗撮した少女特定へ…犯人の所業
- 2. 久保建英 レアルの選手に怒り
- 3. バレー中継見づらい フジが説明
- 4. 大谷翔平 FA交渉でまさかの予想
- 5. 阪神V巡り…吉村知事に批判の声
- 6. 中日監督「清原氏入閣」を直訴か
- 7. 鈴木誠也 日本人3人目の大台到達
- 8. F1日本GP 求婚ボードに海外衝撃
- 9. 米評論家が大谷ファンと「激論」
- 10. 柏サポーターの1人 入場禁止処分
- 1. ももクロ元マネ死去 病名を公表
- 2. 人類で一番可愛い22歳 指原絶賛
- 3. スリム真栄田 ゴリとの確執告白
- 4. ほしのあき 46歳の近影に衝撃
- 5. 私人逮捕に仲間も「ドン引き」
- 6. せいや 結婚&妻の妊娠を生報告
- 7. 磯山さやか ランジェリー姿披露
- 8. 粗品 せいや結婚に感極まり号泣
- 9. ジャニ転売女性を狩るおじさん
- 10. 篠田の名前なし? ランキング物議
- 1. ワークマン&UNIQLO ボトムス比較
- 2. 妻の不倫発覚 「手法」に夫愕然
- 3. 結婚式にTシャツ? 驚きの真相
- 4. 便利すぎ ダイソー家電系商品5選
- 5. 電子レンジで作る「焼きなす」
- 6. 「おとなしい女性」がモテる理由
- 7. セリアマニア絶賛 優秀グッズ
- 8. 男性が本命しか送らないLINE4選
- 9. 年齢は眉毛次第? 若見え眉メイク
- 10. 元カレが後悔? 復縁のコツBEST3