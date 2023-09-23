〈顔はミドリで体はピンク、目は真っ黒の“エイリアンギャル”（23）が語る、壮絶だった幼少期「小3でパキスタンに1人で移住して…」〉から続くエイリアン・ルックを筆頭に、強烈なファッションとメイクで注目を集めているサニバニ（23）。【画像】顔はミドリで体はピンク、大胆な美ボディを披露するサニバニを見る最近ではテレビにも出演し、ますます知名度を上げつつある彼女に、日本のファッションに受けた衝撃、厳格だった