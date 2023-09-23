お互い大変なときに、義父母と協力し合うことは必要でしょう。でも自分たちがラクしたいからと、嫁を利用するのは納得いかないですよね。最初は義父母の言いなりだった人も、いずれ我慢の限界がきてしまうようです。そこで今回は「図々しい義父母を撃退したエピソード」の中から1つ、頻繁に草むしりを頼まれる話をご紹介します。頻繁に草むしりを頼まれる「夫が単身赴任で留守のとき、やたら私を頼ってくる義実家。特にしょっちゅ