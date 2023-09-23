原作の設定のまま「海賊王」になることを夢見る主人公のモンキー・D・ルフィが仲間と支え合いながら冒険に繰り出す物語を描く。写真は右からウソップ（ジェイコブ・ロメロ）、ナミ（エミリー・ラッド）、ルフィ（イニャキ・ゴドイ）、ゾロ（新田真剣佑）、サンジ（タズ・スカイラー）（写真：Netflix）Netflix、Amazon プライム・ビデオ、Huluなど、気づけば世の中にあふれているネット動画配信サービス。時流に乗って利用してみた