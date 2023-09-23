¤µ¤¢¡¢Âç¾¡Éé¤À¡£¥»£´°Ì¤Îµð¿Í¤Ï£²£³Æü¤Ë£²°Ì¡¦¹­Åç¡¢£²£´Æü¤«¤é£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Î£³Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡££Ã£Ó½Ð¾ì¤ò¤«¤±¡¢¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤£´Ï¢Àï¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Æ½õ¤Ã¿ÍÊä¶¯¤ò½ä¤ë?Åú¤¨¹ç¤ï¤»?¤ÈÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¡ÖÁªµå´ã¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó¤ÎÈé°ìËç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ÇÔ¤ì¤ì¤Ð¼«ÎÏ¤Ç¤Î£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À­¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë£²£±Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë¾¡Íø¡£¤¿¤À¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ°­¤Î¾ì¹ç