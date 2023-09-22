『ファミリーマート』新作スイーツをご紹介！今週は「紅はるかのスイートポテトタルト」、「チョコガトーバスク」などが登場！【ファミリーマート】新作スイーツ5選クレープシフォンケーキ（ホイップクリーム）やわらかなシフォンケーキにミルククリームをサンドし、クレープ皮を組み合わせた商品。《発売日》9月19日（火）以降順次発売《価格》135円（税込145円）《販売地域》沖縄県を除く全国紅はるかのスイートポテトタルト紅は