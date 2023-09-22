木星の衛星「エウロパ」には「液体の水」を含む海が存在する可能性が示されています。新たにジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を用いた観測によってエウロパに二酸化炭素が存在することが確認されました。NASA’s Webb Finds Carbon Source on Surface of Jupiter’s Moon Europa | NASAhttps://www.nasa.gov/feature/goddard/2023/nasa-s-webb-finds-carbon-source-on-surface-of-jupiter-s-moon-europaエウロパは氷に包まれた星と
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