原材料価格の高騰や労働力不足による賃金の高騰、ロシアによるウクライナ侵攻などの影響により、世界各地で歴史的な物価高騰が続いています。日本も例外ではありませんが、世界的に見て、日本の物価はどの程度高いといえるのでしょうか。 昨年のランキングでは5位だった東京、2023年の結果は? 出典:ECA International「Hong Kong falls one place to become the second-most expensive location in the world」