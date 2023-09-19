那須川天心ボクシング2連勝から一夜明け会見ボクシングの東洋太平洋スーパーバンタム級8位・那須川天心（帝拳）が19日、ボクサー転向後2連勝から一夜明け、都内で会見した。前夜は東京・有明アリーナでの123ポンド（55.79キロ以下）契約8回戦でメキシコバンタム級王者ルイス・グスマンに3-0の大差判定勝ち（80-70×3）。4月のデビューから2戦連続の判定決着に悔しさを見せた。さらに帝拳ジムの本田明彦会長は来年に海外デビュー