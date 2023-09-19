イングランド・プレミアリーグのリバプールでスペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２２）の待望論が巻き起こっている。海外メディア「スポーツキーダ」が報じた。リバプールは、エースのエジプト代表ＦＷモハメド・サラー（３１）に対してサウジアラビア１部アルイテハドから移籍金２億ユーロ（約３６４億円）の巨額オファーが届くも拒否した。契約は２０２５年夏まで残っているものの、来年１月の移籍市