BLACKPINKのジェニーの多彩な魅力が盛り込まれた特別カットが公開された。【写真】ジェニー、“大胆衣装姿”にファンもタジタジファッションマガジン『Harper's BAZAAR Korea』は最近、10月号の表紙を飾ったジェニーの特別カットを掲載した。先行公開された写真をのぞくと、ジェニーは存在感あふれるルックスをはじめ、愛らしい姿から大胆かつ優雅な表情まで多彩でユニークな魅力を披露した。ユニークなムードをコンセプトに、奇抜