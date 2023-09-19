◆ファミリーマートのクリスマスケーキ2023。ちいかわコラボやミルフィーユなど家族で楽しめるケーキが集合ファミリーマートより、1人ひとりにあった「おいしいクリスマス」が楽しめるバラエティ豊かなクリスマスケーキが登場。サクサクのパイ生地が魅力の「ミルフィーユ・シャンティ」などのファミリーマートオリジナルケーキから、こだわりの専門店監修のケーキまで豊富なラインナップ。さらに、人気キャラクター「すみっコぐら