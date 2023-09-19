大谷翔平投手が所属するエンゼルスは１８日（日本時間１９日）、新人のカイレン・パリス内野手が左親指靭帯断裂のため６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入ったと発表した。ジョー・アデル外野手がＩＬから復帰し、３Ａからマイケル・ステファニック内野手がメジャーに再昇格し、新人のジョーディン・アダムス外野手が３Ａに落とされた。パリスは１６日のタイガース戦で左親指を負傷。翌１７日の試合は先発出場する予定だったが