初の本社への強制捜査に揺れるビッグモーター。会社の中では、社長が社員に直接現況を説明していた。和泉社長が社員らに謝罪する様子もビッグモーター・和泉伸二社長：じゃあ皆さんお疲れさまです。社員：お疲れさまです!FNNが独自に入手した映像には、先週15日にビッグモーターの和泉社長が関東地方の店舗を訪れ、初めて顔を合わす社員らに頭を下げ、直接謝罪する様子が映っていた。ビッグモーター・和泉伸二社長：まずは皆さんに