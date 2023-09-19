「あのちゃん」こと歌手のano（年齢非公表）が18日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（後11・00）に出演。自身の性格について語った。占い師から「短気とか、見栄っ張りとか、物を壊してしまいやすい」と指摘されたあのは、買ったばかりのiPhoneを壊してしまったことを告白。「買ったばかりのiPhoneを1週間とかでバスケットボールと間違えてシュートしちゃって、壊れちゃいました」といい「バスケットボー