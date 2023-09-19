ロシアのアレクサンドル・マツェゴラ駐北朝鮮大使が、首脳会談のためにロシアを訪問した北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）委員長の帽子のサイズを把握するのに困っていたエピソードを公開した。１８日（現地時間）、極東メディアのプリマメディアによると、駐北ロシア大使館は金委員長の訪露を歓迎するために耳栓がついたロシアの伝統防寒帽子をプレゼントするため、帽子のサイズを確認するよう指示を受けた。マツェゴラ大使はロ