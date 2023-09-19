神木隆之介が主演を務める連続テレビ小説『らんまん』（NHK総合）にタレントのなすび（48）が出演し、驚きと共に懐かしさを感じた視聴者も多かったかもしれない。そんななすびだが今、映画界でも注目を集めている。’90年代後半に絶大な人気を誇ったバラエティ番組『進ぬ！電波少年』（日本テレビ系）の企画「電波少年的懸賞生活」で時の人となったなすびを題材にしたイギリス製作のドキュメンタリー映画『ザ・コンテスタント（原