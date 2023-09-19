新婚のタレント・足立梨花、ザ・マミィ・酒井貴士が、19日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（毎週火曜後8：00）にそろって出演する。【写真】あのと一緒にゲロチューダンスにチャンレンジするMaasa今回は「人間関係に悩んでる芸能人」が集結。明石家さんまは、新婚の足立梨花に対し「お相手はどういう人なの？」と興味津々で話を向ける。対して、酒井は「本番前にさんまさんからご祝儀をいただいた」と報告するも、