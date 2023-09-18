本日、9月18日は敬老の日。高齢者を敬う日です。65歳以上の高齢者人口は1950年以降初めての減少、一方で総人口に占める高齢者人口の割合は29.1％と過去最高を記録。また75歳以上人口が初めて2,000万人を超え、10人に1人が80歳以上となりました。このまま高齢化の対策が進まなければ、日本の社会が崩壊してしまう……そんな恐ろしい未来も予感させます。みていきましょう。高齢化率29.1％…2040年には35％超え総務省『人口推計』（2