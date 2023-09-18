那須川天心のボクシング転向２戦目となった、メキシコのバンタム級王者ルイス・グスマン戦でリングガールを務めた新唯（あらた・ゆい＝２５）が、リングの上とは別人の制服姿を披露した。天心戦ではノースリーブの水色ミニスカワンピースでリングに上がり、笑顔を振りまいた。ＳＮＳでは水着やバニーなどセクシー寄りの画像が多めだが、１６日は半袖のブラウスにリボン、ひざ上のチェックのスカート、紺ソックスにローファーと